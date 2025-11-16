Kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da kalp krizi geçirdikten sonra stent takılan Muazzez Abacı, böbreklerinde gelişen komplikasyon sonucu 12 Kasım’da hayatını kaybetti.

Naaşı Türkiye’ye getirilen Abacı için İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) veda töreni düzenlendi.

Törende Abacı'nın torunu Sera Anderson konuşmakta oldukça zorlandı.

"TÜRK OLMAYI VE ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİM"

Anderson konuşmasında, "Hepinize ananeme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Ananem sebebiyle ben de Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim.

O Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım ananemdi.

Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giyinmemi söyler, birlikte annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık.

Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Hatta onların da ananesiydi.

Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar. Sevinçlerimize ortak olurdu. O yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi.

Muazzez Abacı ananelerin en iyisi en güzeli.

Türkiye'de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bunu biliyorum.

Canım ananem seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim."

GÜNDEM OLDU

Sera Anderson konuşmasını tamamlarken gözyaşlarını tutamadı. Anderson'u annesi Aslı Saba Abacı teselli etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.