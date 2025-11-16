Kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da kalp krizi geçirdikten sonra stent takılan Muazzez Abacı, böbreklerinde gelişen komplikasyon sonucu 12 Kasım’da hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi için önceden duyurulan cenaze programında değişiklik yapıldı.
Naaşı Türkiye’ye getirilecek olan usta sanatçının İstanbul’daki AKM veda töreni 16 Kasım Pazar gününe alındı. Abacı’nın naaşının Türkiye’ye ulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Yapılacak nakil işlemleri kızı Saba Abacı ile menajeri Taner Budak yürütüyor.
VASİYETİ BELLİ OLDU
Usta sanatçının naaşı, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara’ya götürülecek. 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip vasiyeti üzerine Cebeci Asri Mezarlığı’nda babası Oktay Altıoklar’ın yanına defnedilecek.