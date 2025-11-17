5 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetti.
Cenazesi Türkiye'ye getirilen usta sanatçı için ilk tören dün İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, İstanbul’daki törenin ardından Ankara’ya getirildi. Usta sanatçı için bugün de TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi.
Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Törende, Abacı’nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Abacı için helallik istendi.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.