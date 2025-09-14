Muğla’nın Milas ilçesine bağıl İkizköy Akbelende köylüler ve çevrecilerle ormanı korumak için mücadele eden iki çocuk 3 torun sahibi 79 yaşındaki Zehra Yıldırım nine bugün yaşamını yitirdi.

AKBELEN DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTU

AKbelen ormanlarını korumak için akrabası Esra Işık ile birlikte asırlık çam ağaçlarına sarılarak korumaya çalışan Zehra Nine’nin ölümü İkizköylüleri yasa boğdu.

Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Zehra Nine’nin bugün İkizköy Mezarlığı’nda toprağa verileceğini belirten Esra Işık “Zehra nenemizi kaybettik! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” diye konuştu.