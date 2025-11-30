Milyonlarca vatandaş etin tadını unuturken, Et Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü’nün kendi şirketi ile et ticareti yaptığı ortaya çıktı. Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, bu iddiaları “Kurum ile bu şirket arasında doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari faaliyet yok” sözleriyle reddetti. ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ise ‘İmkansız bir kurgudan ibaret’ diyerek yalanladı. Ancak ticaretin belgesi ortaya çıktı.

Macaristan’ın yanı sıra Çek Cumhuriyeti’nde de şirketi olduğu belirlenen Taylan’ın, bu şirketi aracılığı ile Türkiye’ye et ihraç ettiği belirlendi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Genel Müdür, Macaristan’ın yanı sıra Çekya’daki kendi şirketi üzerinden de Türkiye’ye ihracat yaptı”dedi. SÖZCÜ, bu ticaretin belgelerine ulaştı.



'YASALARI ÇİĞNEMİŞ'



Çömez, “Et ve Süt Kurumu, son üç yılda Macaristan’daki bir firmadan tam 4 milyon kilogram et ithal etmiş. 40 milyon dolar cebe indirilmiş. Genel Müdürün Macaristan’daki şirketi de faal değil gibi gözüküyor, paravan bir şirket. Genel Müdür Taylan’ın ticaret yapmadığına ilişkin sözleri de doğru değil açık seçik yasalara aykırı iş yapmış” dedi.

Genel Müdür Taylan’ın ‘yok’ dediği ancak firmasından Türkiye’ye gönderildiği belirlenen etlere ilişkin belgelerde şirketin 2021’de 11 milyon dolar, 2022’de 840 milyon dolar, 2023’te 1 milyon dolar, 2024’te 1.3 milyon dolar ciro yaptığı görüldü.



TARIM VE HAYVANCILIK ÇÖKERTİLDİ



ESK Genel Müdürü’nün ticaretine ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Parti’li Turhan Çömez, “Türkiye’ye milyarlık et ihraç etmiş. Sözleşme yok, ihale yok. Taylan’ın sadece Macaristan’da değil Çekya’da da şirketi var. Bu şirket üzerinde önce Macaristan’a sonra da Türkiye’ye et getiriliyor. Avrupa’da 7 dolar olan et bizim ülkemizde 17 dolar. Çünkü Türkiye’de tarım ve hayvancılık planlı bir şekilde çökertildi, fatura da milletin sırtına yüklendi” diye konuştu.

YOK DENİLEN BELGELERE SÖZCÜ ULAŞTI



SÖZCÜ’nün ulaştığı belgelerde ESK Genel Müdürü’nün ‘yok’ dediği ticaretin yapıldığı, şirketin milyonlarca dolar ciro elde ettiği görüldü.