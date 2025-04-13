Beşiktaş'ın, Rams Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Ernest Muçi'nin sağlık durumu belli oldu.
Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Ernest Muçi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.
Arnavut futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.