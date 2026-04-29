Ernest Muçi’nin geleceği konusunda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Muçi, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu belirlenmişti. Ve vakit geldi. Sezon sonunda Trabzonspor “Okey” verirse Arnavut yıldız bonservisiyle birlikte alınacak. Beşiktaş da 8.5 milyon Euro kazanacak. Ancak son günlerde bu konu yerini iki kulüp arasında akıl oyunlarına bıraktı. Trabzon, “Bu parayı ödemem” diyerek Beşiktaş’ın 8.5 milyon Euro’da indirim yapmasını bekliyor. Kartal, Muçi’nin talipleri olduğunu belirtip, “Siz almazsanız başkasına satarız” restini çekiyor.