Trabzonspor'un Beşiktaş'tan yeni transferi Ernest Muçi, Trabzon şehrine vardı.

Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını belirtti.

'HEYECANLIYIM'

Trabzonspor'a katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Muçi, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım. Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.

24 yaşındaki yıldız sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."