Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Kaliningrad’da bir görüşme gerçekleştirdi. Rus basınına konuşan Likhachev, Zaporijya’daki durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“23 Eylül ile 23 Ekim arasında santral sürekli saldırı altında kaldı. Tarihte ilk kez büyük ölçekli bir nükleer tesis bir ay boyunca dış güç kaynağıyla bağlantısız çalışmak zorunda kaldı. İşletme ekibi olağanüstü bir performans sergileyerek tesisin güvenliğini eksiksiz sağladı.”

Likhachev, UAEA ile koordinasyon içinde Zaporijya’daki risklerin kontrol altına alındığını ve santralde güvenliğin tamamen sağlandığını söyledi.

SEKİZ İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Yetkili, Novovoronej Nükleer Santrali’ne yönelik İHA saldırısı girişiminin de detaylarını paylaştı:

“Santrale doğru gönderilen yaklaşık sekiz İHA’nın tamamı vurularak etkisiz hale getirildi. Buna rağmen düşürülen araçların bazı parçaları tesisin üzerine düştü ve elektrik dağıtım bölümünde hasara yol açtı. Riskleri önlemek amacıyla üç reaktörün şebeke bağlantısı geçici olarak kesildi. Onarım çalışmaları hızla tamamlandı ve santral dün sabah itibarıyla tam kapasiteyle yeniden elektrik üretmeye başladı.”

Likhachev, görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de gündeme geldiğini, ayrıca Rosatom’un Mısır ve Bangladeş’te yürüttüğü nükleer proje çalışmalarının değerlendirildiğini ifade etti.

"NÜKLEER PLANLARI ENDİŞE VERİCİ"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise ABD’nin nükleer silah denemelerine yeniden başlama ihtimalinin “görmezden gelinemeyecek bir gelişme” olduğunu söyledi. Şu ana kadar fiili bir test göstergesi bulunmadığını belirten Grossi, “Umarım bu durum değişmez” dedi.

Grossi ayrıca Akkuyu başta olmak üzere uluslararası nükleer projelerin, UAEA ile Rosatom arasındaki iş birliğini daha da kritik hale getirdiğini vurguladı.