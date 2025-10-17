Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk’ün, kamuda tasarruf çağrılarına rağmen Ankara ziyaretinde kullandığı yöntem tepki çekti. Asiltürk, 6-11 Ekim tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’ndaki toplantılara katılmak üzere tarifeli uçakla Ankara’ya gitti. Ancak Diyarbakır’daki Skoda Superb marka makam aracını şoförüyle birlikte boş olarak Ankara’ya göndertti. Beş gün boyunca Ankara’daki temaslarını bu araçla sürdüren Asiltürk, dönüşte yine uçakla Diyarbakır’a geçti; makam aracı ise şoförüyle birlikte 2 bin kilometrelik yolu geri dönerek kente ulaştı. Yakıt ve yol giderlerinin tamamı kamu bütçesinden karşılandı.

Asiltürk’ün, güvenlik zaafiyetinin azaldığı bölgede koruma kullanması da eleştiriliyor. Birçok kurum müdürüne polis koruması tahsis edilmezken, Asiltük polis korumaları ve makam şoförüyle programlara katılıyor.

Kamuda yerli araç şartını delmek için ilgili firmadan “elimizde yok” yazısı alındığı da ileri sürüldü.

HAFTA SONU DA KULLANIYOR

Sağlık Müdürlüğü’nün yerli araç zorunluluğunu aşmak için yüklenici firmadan “elimizde yerli araç yok” dilekçesi aldığı, böylece yerli araç kullanma şartının aşıldığı da ortaya çıktı. Araç Takip Cihazı bulunan kiralık araçların kurumdaki yetkili kişilerce hafta sonları bile günlük rutin ve özel işlerde de kullanıldığı bildirildi.