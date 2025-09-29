Bursa’da kamu kurumlarında görülmemiş bir skandal yaşandı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı makam odasında Atatürk portresinin kaldırıldığı ve yerine yalnızca Türk Bayrağı asıldığı iddiası, hem kurum çalışanlarını hem de kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Olayı ilk olarak Nöbetçi Gazete yazarı Lale Akasoy köşesine taşıdı.

Büyük yankı uyandıran bu gelişme üzerine, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdi.

'DOĞRU İSE GEREKÇESİ NEDİR?'

Türkoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Atatürk’ün devletin kurucu lideri ve milli birliğin simgesi olduğunu hatırlatarak şunları sordu:

-Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında Atatürk portresi bulundurulmasına ilişkin yazılı bir düzenleme var mıdır?

-Bursa’daki makam odasında Atatürk portresinin kaldırıldığı doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir?

-Bu işlem Bakanlığın bilgisi dahilinde midir, yoksa şahsi bir tasarruf mudur?

-Konuya dair herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

-Kamu kurumlarında Atatürk portrelerinin zorunlu bulundurulmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

Türkoğlu, “Atatürk’ün portresini kaldırmak, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve milletimizin hassasiyetlerine açık bir saygısızlıktır. Sağlık Bakanlığı derhal açıklama yapmak zorundadır” diyerek sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in 102’nci yılına girilirken ortaya çıkan bu gelişme, kamuoyunda “Müdüre Hanımın Atatürk alerjisi” yorumlarına neden oldu.