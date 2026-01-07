Bakanlık madenlerde işçi ölümlerine yol açacak eksiklikleri SÖZCÜ’nün haberleriyle hatırladı. Zonguldak’ta devlete ait madenlerde işçi ölümlerine ve grizu patlamalarına neden olacak düzeyde eksiklikler tespit eden ancak raporları sümenaltı edilen Çalışma Bakanlığı müfettişlerine maden ocaklarında yeniden denetim izni verildi.

SÖZCÜ’nün haberi üzerine riskli madenlerde eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışma da başlatıldı.

SÖZCÜ OLMASA OLMAZDI

Çalışma Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, daha önce resmi yazıyla denetimlerini yarıda kestiği müfettişleri yeniden inceleme yapmak üzere madenlere gönderdi. Müfettişlerin ‘Ölümcül risk’ olarak görüp eksikliklerin tamamlanmasını istediği büyük jeneratör ile pervanelerin alımı için de ihale açıldığı bildirildi.

Madenlere yönelik denetimleri geçtiğimiz Mayıs ayında durduran Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 31 Aralık 2025 tarihinde müfettişlere yazı göndererek yeniden denetim görevi verdi. Müfettişler Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun (TTK) Zonguldak’taki Üzülmez ve Karadon müesseselerinde dün teftişe başladı.

SÖZCÜ’nün konuyu gündeme getirmesinden sonra TTK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ocaklarda eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalara başladığı, eksikliklerin giderilmesi için de süre talebinde bulunulduğu öğrenildi. Bilgi veren kaynaklar, “SÖZCÜ olmasa müfettişlerin raporu sümen altında kalacak, belki de büyük bir facia yaşanacaktı. Jeneratör ve pervane eksikliklerinin tamamlanması için ihaleler açıldı. Müfettişler de yeniden göreve çağrıldı” dedi.

Madenler mühürlenebilir

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, madenlerde yeniden inceleme yapacak müfettişlerin ‘Normal durdurma’ ya da ‘Acil durdurma’ kararı vereceğini söylediler. Durdurma kararı gelirse madenlerin mühürlenebileceğini belirten kaynaklar, “TTK yönetimi eksiklikleri gidermek için mühürlerin sökülmesini talep eder. Üretim yapılmaması kaydıyla mühürler sökülüp eksiklikler tamamlanır” diye konuştu.