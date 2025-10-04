Gaziantep Diyanet Vakfı’nda skandal niteliğinde bir yetki tartışması yaşanıyor.

İddiaya göre, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vakıf senedini ve yasal usulleri hiçe sayarak 30 Eylül 2025 tarihinde vakfın genel kurulunu izinsiz şekilde topladı.

Mütevelli heyetinin bilgisi ve onayı dışında yapılan bu çağrıya karşı hukuki süreç başlatıldı. Vakıf adına Gaziantep 5. Noterliği aracılığıyla resmî ihtar çekildi.

VAKIF DARBESİNE TERFİ ÖDÜLÜ

1973 yılında kurulan Gaziantep Diyanet Vakfı'nın resmi senedine göre, genel kurulu toplama yetkisi sadece mütevelli heyetine ait.

Ancak vakfın mütevelli heyeti kararı olmaksızın, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın tek taraflı olarak genel kurul çağrısı yaptığı ve bu işlemi tek imzayla gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Genel kurulda ayrıca, yalnızca boşalan üyelerin üçte birinin değiştirilebileceği hükmüne rağmen, mütevelli heyetinin tamamının değiştirildiği ileri sürüldü.

Bu duruma itiraz eden mevcut heyet üyeleri, noter aracılığıyla ihtarname göndererek alınan kararların yasal sürelere uygun şekilde iptal edilmesini talep etti.

Hukuki süreç başlatılırken söz konusu işlemleri gerçekleştiren müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın yalnızca üç gün sonra diyanet işleri başkanı olarak atanması tepkileri daha da arttırdı.

“BU BİR DARBEDİR, HUKUK TANINMAMIŞTIR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediyesi eski Meclis Üyesi Uğur Kalkan,“Kendisinin tek başına yetkisi olmamasına rağmen genel kurulu toplantıya çağırdı. Bunu da yetkisi olmamasına rağmen tek imzayla yaptı. Bunun hukuksuz olduğunu söyleyen mütevelli heyeti kendisine tepki gösterdi ve noter aracılığıyla ihtar çekildi. Boşalan mütevelli heyeti üyelerinin 1/3 ü genel kurulca değiştirilebilirken; hepsi değiştirildi. 4 Yıl beraber çalıştığı arkadaşlarının fikrini dahi almadan, istişare etmeden bu yolu seçti. Bir İl Müftüsü bu işlere neden bu şekilde müdahil olmak ister; bunu anlamak mümkün değil. Bir müftü bunu yaparsa; başkalarının neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu hukuksuz kararların iptal edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yetkilileri de göreve davet ediyorum" dedi.