İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kayseri İl Müftülüğü ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İYİ Partili Yücel, Kayseri İl Müftüğü binasında, müftülük tarafından kiraya verilen bir işletmenin 15 yıldır kaçak elektriğini kullandığını ileri sürdü. Yücel, vatandaşların konuyu yetkililere şikayet ettiğini ancak sonuç alınamadığını söyledi.

“15 YILLIK KAÇAK TÜKETİM KAPATILMAYA ÇALIŞILMIŞ”

Yücel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kayseri il Müftülüğü’nün binası altındaki, il Müftülüğü tarafından kiraya verilen bir işletmede 15 yıldır, kaçak elektrik kullanıldığı belirtiliyor. Vatandaşın önce il müftülüğüne , sonra CİMER’e yapmış şikayetler, KCETAŞ tarafından küçük bir ödemeyle, 15 yıllık tüketim kapatılmaya çalışılmış. Aslında yapılması gereken o sayacın sökülerek yetkili kurumlar tarafından, ne kadar tüketim yapıldığı tespit edilmeli, veya inceleme yönteminiz her neyse incelenmeli, ki bir kişinin aylık milyonlarca liralık tüketimi, Kayseri’de yaşayan vatandaşlarımıza kaçak elektrik bedeli diye yansıtmamalıdır.

Vatandaş daha ne yapsın, il müftüsü’ne, KCETAŞ’a şikayet etmiş, CİMER’e konuyu aktarmış ama sonuç alamamış, Konu yetkililer tarafından , ciddiyetle takip edilmeli, gereği herneyse yapılmalı. Kaçak Elektirik bedelini ödeyen, Kayseri halkı adına, biz konun takipçisi olacağız.”