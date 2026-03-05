Müge Anlı'da işlenen Ramazan Arıkan cinayetinde ortaya atılan iddialar sosyal medyada çok konuşuldu. Yayında, Ramazan Arıkan’ın ağabeyi Adem Arıkan’ın iddiasına göre, ölüm gecesi Ramazan Arıkan oğlu ile pikniğe gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde ise 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ünal isimli kişi tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Arıkan’ın yaklaşık iki saat boyunca evde kaldığı ve sonrasında ambulans çağrıldığı görüldü. İlk belirlemelere göre ölüm şüpheli olarak kayıtlara geçti.

RAMAZAN ARIKAN'IN DUBAİ'DE 2 EVİ VARDI

Arıkan’ın Ankara ve Aydın’da çok sayıda dairesi ve arsası, Dubai’de ise 2 evi olduğu öğrenildi. Mal varlığının büyüklüğü nedeniyle eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Eski eşi Sultan Seki’nin olay gecesi Dubai’de olduğu ve ev satışlarıyla ilgilendiği iddia edildi.

ZEHİRLİ İÇLİ KÖFTE İDDİASI



Sude’nin arkadaşı Onur ise yayında, babasının ölümüne dair şok iddialar paylaştı:

“Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten insan nasıl zehirlenir diye bakmışlar. Annemin arkadaşı zehri içli köftenin içine karıştırmış, piknikte babama yedirmişler. Elimde ses kaydı var.”

SUDE ARIKAN'DAN İTİRAF

Olay, Müge Anlı programına taşındı ve Arıkan’ın kızı Sude Arıkan canlı yayına katıldı. Sude, “Ben Dubai’ye yılbaşından sonra gittim, hepsi yalan” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Sude, annesi ve Mustafa adlı kişiyle ilgili şok itiraflarda bulundu:

“Babam annem ve kardeşimi dağa götürüp dövüyordu. Annemin Mustafa adlı kişiyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum, Dubai’den birlikte geldiklerini görünce anladım.”





''NE OLURSA OLSUN O BENİM BABAM''



Sude Arıkan, babasına duyduğu sevgiyi de dile getirdi:

“Babamı çok seviyordum. O benim ne olursa olsun babamdı. Kimse için gelmedim.”

Olay, hem mal varlığı hem de şüpheli ilişkiler nedeniyle gündemde büyük yankı uyandırdı. Programın ilerleyen bölümlerinde yeni itirafların ve güvenlik görüntülerinin paylaşılması bekleniyor.