Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ramazan Arıkan konusu, gündemdeki yerini koruyor. Emlak zengini Arıkan’ın ölümüyle ilgili soru işaretleri sürerken, kızı Sude, iddialarla ilgili adım adım gerçekleri açıklamaya karar verdi.

''GERÇEK SERVETİ 400 MİLYON TL''

Programda yayına bağlanan bir izleyici, Arıkan’ın servetinin 100 milyon TL değil 400 milyon TL olduğunu belirtti.

MİRASI KIZININ ALMAMASINI İSTEDİ

Sude, anne ve Mustafa’nın Dubai’den kendisine bir şey kalmaması için hareket ettiklerini aktardı:

“Çok ısrar ettim. Mehmet abi Dubai’de bizim yanımızda. Mustafa, ‘Sude’ye bir şey kalmasın diye söylüyor. Annem ve Mustafa Dubai’den hiçbir şey kalmasın, sana 5 milyon verelim ama Sude’ye bir şey kalmasın.’”

Bu sözler, Arıkan ailesindeki miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

''BABAM, MAL VARLIĞINI MUSTAFA'YA ANLATTI''

Sude, babasının Mustafa ile olan ilişkisine dair şunları paylaştı:

“Annem ile Mustafa’nın gönül ilişkisi vardı. Babam Mustafa’ya Dubai’de evleri olduğunu açıkladı. Hayatımıza Mustafa’yı annem soktu. Babam anneme küfür ediyordu. Şüpheleniyor muydu bilmiyorum. Babam şüphelense annemi yaşatmazdı. Ama onunla başlayan küfürleri söylüyordu.”

''MUSTAFA DA EVLİYDİ, KÖTÜ BİRİSİ GİBİ DEĞİLDİ''

Ayrıca, Ramazan Arıkan'ın kızı Sude, annesinin gönül ilişkisi yaşadığı Mustafa’nın karakterini de şöyle tanımladı:

“Kötü birisi gibi gelmiyordu. İki tane kızı var, evli, işi gücü var. Tır şoförü…”

Bu açıklamalar, Arıkan ailesindeki miras tartışmalarının yanı sıra, baba ve annesinin ilişkisine dair yeni bir boyut kazandırdı.



NE OLMUŞTU?

Ankara’da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan’ın ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya başlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınan olayda, Arıkan’ın büyük serveti, aile içi şiddet iddiaları ve "planlı cinayet" şüpheleri tartışmaların odağı oldu.

Olay gecesiyle ilgili ağabey Adem Arıkan’ın iddiasına göre, Ramazan Arıkan 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ünal ile birlikte pikniğe gitmiş, eve ise ayakta duramayacak halde geri getirilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan’ın eve girişinden yaklaşık iki saat sonra ambulans çağrıldığı görülüyor. İlk incelemeler, Arıkan’ın ölümünü "şüpheli" olarak kayıtlara geçirdi.