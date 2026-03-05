Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü tartışılırken, izleyicileri şaşırtan bir genç aşk da gündeme geldi. Ramazan Arıkan’ın kızı Sude Arıkan yayına katıldıktan sonra sevgilisi Berat, programda yaptığı sürpriz açıklamalarla dikkat çekti.



MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKAN DÖVME



Berat, Sude’ye olan sevgisini göstermek için sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını açıkladı.

Berat, dövmeyle ilgili şunları söyledi:

“Yanında hissetsin diye babasının doğum tarihini yaptırdım. Babasının kaybından sonra üzüntü yaşıyordu, sürpriz yapmak istedim. Kalbimde dövmesi… Sude’nin de gözlerini enseme yaptırdım.”





Bu hareket sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı ve çiftin ilişkisi magazin gündeminde geniş yer buldu.



RAMAZAN ARIKAN OLAYI





16 Kasım 2025’te Ankara’da meydana gelen ve şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen Ramazan Arıkan olayı, ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’e taşındı. 44 yaşındaki Arıkan’ın ölümü, hem sosyal medyada hem de haber platformlarında geniş yankı uyandırdı. Emlak zengininin 100 milyon liralık mal varlığı, ölüm sebebi ve miras anlaşmazlıkları, olayın şüpheli yönlerinin yoğun biçimde tartışılmasına yol açtı.

Olay, özellikle Arıkan’ın ailesi ve yakın çevresi ile ilgili iddialar üzerinden şekilleniyor. Sosyal medyada gündeme gelen ve eski eşi, oğlu ile uzak akrabası tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialar, soruşturmanın gidişatıyla ilgili dikkatleri artırdı.