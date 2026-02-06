ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programını hazırlayıp sunan Müge Anlı, son canlı yayında sosyal medyada özel hayatıyla ilgili yazılanlara tepki gösterdi.

'TANIMADIĞIM İNSANLAR SEVGİLİM OLUYOR'

Anlı, "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, özel hayatımız kalmadı. Bu böyle olmaz ki..." ifadelerini kullandı.

'ADAM YERİNE KOYUP CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM'

"Biz ne yapacağız?" diyen Anlı devamında şöyle konuştu:

"Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar"