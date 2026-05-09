Gazeteci Burhan Akdağ, katıldığı bir YouTube programında eski eşi Müge Anlı hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Akdağ, Anlı’nın 30’uncu yaş gününde ona Zincirlikuyu’dan mezarlık satın aldığını söyledi.

1999 ile 2008 yılları arasında birlikte olduklarını belirten Akdağ, söz konusu hediyenin nedenini de anlattı. Akdağ, “Ben ondan önce ölürsem ahirette yerinin hazır olmasını düşündüm” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Akdağ, yıllar önce satın alınan mezarlığın bugünkü değerinin milyonlarca liraya ulaştığını öne sürdü. Müge Anlı’nın hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Akdağ, kendi mezar yerini ise Bahçeköy’den aldığını dile getirdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.