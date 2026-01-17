Çat Kapı Aşk, Leyla ile Mecnun ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda yer alan Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmiş, aynı yıl kızı Vina'yı dünyaya getirmişti. Geçen haziranda da ikinci kez anne olan Boz, oğluna Rika adını vermişti.

Geçen ay çocuklarının eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan ünlü çiftten Müge Boz, sosyal medyada paylaştığı video ile 15 yaşından beri mücadele ettiği sedef hastalığını ilk kez takipçilerine duyurdu.

Boz, "Bu videoyu nasıl çektim hala bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudumdaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoksu keyiften ya da kilo vermek için yapmadım; kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim" ifadelerini kullandı.