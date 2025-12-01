Vina (6) ile Rika (1) adında çocukları olan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, radikal bir karar alarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.

Çocuklarının eğitimi için bu kararı alan ünlü çiftin, İstanbul'daki evlerini kapatmayarak iş için ara sıra Türkiye'ye uğrayacakları öğrenildi.

Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral'ın da yaşadığı şehirden son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un ev aldığı iddia edilmişti.

ONLAR DA DUBAİ'YE YERLEŞTİ

Engin Altan Düzyatan da geçen günlerde ailesiyle Dubai'ye taşındığını açıklamıştı. Bu kararın çocuklarının eğitimi olduğunu vurgulayan oyuncu "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.