İBB'nin genç şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar hayatını kaybetti.

Hava Sosyal Medya hesabının aktardığına göre; Tokyo-İstanbul uçuşunda bir yolcu, uçuş sırasında rahatsızlandı.

Kabin ekibi tarafından müdahale edilen yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçak herhangi bir havalimanına yönlendirilmeden İstanbul'a iniş yaptı.

YOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden yolcunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) şehir planlayıcısı olarak çalışan Müge Yorgancı Ozar olduğu öğrenildi.

Müge Yorgancı Ozar'ın uzun süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Müge Yorgancı Ozar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polat, paylaşımında Ozar’ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

BUĞRA GÖKCE'DEN DE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce de Müge Yorgancı Ozar'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

Gökce, Ozar’ın şehir plancısı olduğunu ve İstanbul Planlama Ajansı’nda çalışma arkadaşı olarak görev yaptığını belirterek ailesine ve eşi Yiğit Ozar’a başsağlığı diledi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Genç şehir plancısı Ozar'ın cenaze namazı 16 Ağustos Pazar günü (yarın), öğle namazını müteakip Üsküdar Ayazma Camii'nde kılınacak.

Müge Yorgancı Ozar, cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.