MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 108 Ada - 139 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Fehmi Işık Erakalın, Gönül Yelken, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Ömer Şafak, Sevilay Kaya, Zeliha Dural,
ESAS NO : 2026/51 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada- 9 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Bayram Ali Öncü, Belgin Karaca, Fuat Özgün, Gülay Ünver, Gülnar Arslan, Mühide Kaya, Nafer Öztürk, Nafes Öztürk, Sergül Özgün, Sevilay Özgün,
ESAS NO : 2026/52 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 23 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Berat Hande Tosun, Ertan Öztürk, Fatma Çekiç, Fatma Sarıçoban Ceylan, Güven Sert, İbrahim Uğurlu, İlhan Gündüz, İmran Önür, İmran Şahin, Murat Ceylan, Nebahat Çetin, Tuğba Önür,
ESAS NO : 2026/53 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 172 Ada - 11 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Ozan Dursun, Sabri Altürk, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
ESAS NO : 2026/54 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 172 Ada - 10 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Ozan Dursun, Sabri Altürk, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,
ESAS NO : 2026/55 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada -11 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Hicran Torpil, Ozan Dursun, Ramazan Çatak, Selçuk Akbulut, Serap Karadağ, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam,yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
ESAS NO : 2026/ 56 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada - 12 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: : Ayler Dursun, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Hicran Torpil, Ozan Dursun, Ramazan Çatak, Selçuk Akbulut, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
ESAS NO : 2026/ 57 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada - 13 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Bağlars, Yeşim Arslan
ESAS NO : 2026/ 58 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada - 12 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Bağlars, Yeşim Arslan
ESAS NO : 2026/ 59 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 170 Ada - 14 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Onur Ayık, Tolga Ünlü
ESAS NO : 2026/60 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada -14 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Münir Döğerli
ESAS NO : 2026/61 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 20Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin
ESAS NO : 2026/ 62 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 22 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Nebahat Çetin, Soner Boz
ESAS NO : 2026/63 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 24 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Teoman Eker
ESAS NO : 2026/64 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 19 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Uğurlu, Nebahat Çetin, Yaşar Akçam
ESAS NO : 2026/65 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 20 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Mehmet Şimşek
ESAS NO : 2026/ 66 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 13 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Mehmet Şimşek
ESAS NO : 2026/67 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 22 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Eker, Hikmetcan Baba, Kubilay Çetin, Muhammed Ceylan
ESAS NO : 2026/68 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 21 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: İsmail Cankara, Kubilay Çetin
ESAS NO : 2026/69 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 12 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Gönül Yelken, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Mehmet Şimşek, Sevilay Kaya, Zeliha Dural
ESAS NO : 2026/ 71 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 27 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Emine Şenci, Ece Bulut, Fikret Altaş, Gülay Karakuş, Kadriye Aydın, Kamuran Şakirt, Nebahat Çetin, Necmettin Şimşek, Salih Kurt, Selda Dincer, Şaban Geçkil, Yaşar Akçam, Yusuf Büyükçolpan, Yüksel Çakı
ESAS NO : 2026/ 72 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 14 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Abdullah Sağırlıbaş, Ahmet Sezai Evci, Bengül Savaşcı, Berat Hande Tosun, Ece Canyaş, Ercan Kul, Erol Çardak, Gökhan Yılmaz, Hamza Akbulut, İbrahim Uğurlu, Koray Doğru, Nebahat Çetin, Pembegül Ceylan, Yasemin Ceylan, Yaşar Akçam, Yusuf Alphan
ESAS NO : 2026/73 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 182 Ada - 22 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin, Bahar Bayar Yavuz, Bülent Camcı, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Nurşen Gökceoğlu, Sevilay Kaya, Zeliha Dural
ESAS NO : 2026/ 74 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 24 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Kandemir Gökceoğlu, Mustafa Zan, Sabiha Tilkioğlu, Sevilay Kaya, Zeliha Dural
ESAS NO : 2026/ 75 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 26 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gülay Karakuş, Necmettin Şimşek, Yüksel Çakı
ESAS NO : 2026/ 76 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 28 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayla Doğan, Gülnar Arslan, Güner Arslan, Hasan Hüseyin Arslan, Mustafa Arslan, Nagihan Tosun, Soner Doğan, Muris Vicdan Özkaya Mirasçıları
ESAS NO : 2026/ 77 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 25 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gülay Karakuş, Kamuran Şakirt, Necmettin Şimşek
ESAS NO : 2026/ 78 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 166 Ada - 11 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hasan Hüseyin Arslan, Mustafa Arslan, Muris Vicdan Özkaya Mirasçıları
ESAS NO : 2026/79 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 182 Ada - 21 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin
ESAS NO : 2026/80 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 23 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Bülent Camcı, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Meltem Gürbıyık, Sabiha Tilkioğlu, Semih Nazlı, Sevilay Kaya, Zeliha Dural
ESAS NO : 2026/81 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 29 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gülnar Arslan, Güner Arslan, Dursiye Korkut, Erol Çardak, Hüseyin Kaya, Zekeriya Derilgen, Hatice Arslan, Şenay Çakmak, Elvan Bozkurt, Gülüzar Kaya
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARE : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır.
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası 10. Maddesi 4. Bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026
