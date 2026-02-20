MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/ 50 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 108 Ada - 139 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Fehmi Işık Erakalın, Gönül Yelken, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Ömer Şafak, Sevilay Kaya, Zeliha Dural,

ESAS NO : 2026/51 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada- 9 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Bayram Ali Öncü, Belgin Karaca, Fuat Özgün, Gülay Ünver, Gülnar Arslan, Mühide Kaya, Nafer Öztürk, Nafes Öztürk, Sergül Özgün, Sevilay Özgün,

ESAS NO : 2026/52 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 23 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Berat Hande Tosun, Ertan Öztürk, Fatma Çekiç, Fatma Sarıçoban Ceylan, Güven Sert, İbrahim Uğurlu, İlhan Gündüz, İmran Önür, İmran Şahin, Murat Ceylan, Nebahat Çetin, Tuğba Önür,

ESAS NO : 2026/53 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 172 Ada - 11 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Ozan Dursun, Sabri Altürk, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

ESAS NO : 2026/54 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 172 Ada - 10 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Ozan Dursun, Sabri Altürk, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

ESAS NO : 2026/55 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada -11 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayler Dursun, Çağla Özel, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Hicran Torpil, Ozan Dursun, Ramazan Çatak, Selçuk Akbulut, Serap Karadağ, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam,yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

ESAS NO : 2026/ 56 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 173 Ada - 12 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: : Ayler Dursun, Emel Ökten Gündüz, Engin Demir, Gülayşe Kocasarı, Hatice Tosun, Hicran Torpil, Ozan Dursun, Ramazan Çatak, Selçuk Akbulut, Şükran Erkul, Şükray Kaya, Vahide Demir, Yaşar Akçam, Yüksel Erkul, Özgün 48 Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

ESAS NO : 2026/ 57 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada - 13 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Bağlars, Yeşim Arslan

ESAS NO : 2026/ 58 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada - 12 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Bağlars, Yeşim Arslan

ESAS NO : 2026/ 59 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 170 Ada - 14 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Onur Ayık, Tolga Ünlü

ESAS NO : 2026/60 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 171 Ada -14 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Münir Döğerli

ESAS NO : 2026/61 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 20Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin

ESAS NO : 2026/ 62 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 22 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Nebahat Çetin, Soner Boz

ESAS NO : 2026/63 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 175 Ada - 24 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Teoman Eker

ESAS NO : 2026/64 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 19 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: İbrahim Uğurlu, Nebahat Çetin, Yaşar Akçam

ESAS NO : 2026/65 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 20 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Mehmet Şimşek

ESAS NO : 2026/ 66 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 13 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Mehmet Şimşek

ESAS NO : 2026/67 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 22 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Eker, Hikmetcan Baba, Kubilay Çetin, Muhammed Ceylan

ESAS NO : 2026/68 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 178 Ada - 21 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: İsmail Cankara, Kubilay Çetin

ESAS NO : 2026/69 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 12 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Gönül Yelken, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Mehmet Şimşek, Sevilay Kaya, Zeliha Dural

ESAS NO : 2026/ 71 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 27 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Emine Şenci, Ece Bulut, Fikret Altaş, Gülay Karakuş, Kadriye Aydın, Kamuran Şakirt, Nebahat Çetin, Necmettin Şimşek, Salih Kurt, Selda Dincer, Şaban Geçkil, Yaşar Akçam, Yusuf Büyükçolpan, Yüksel Çakı

ESAS NO : 2026/ 72 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 179 Ada - 14 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Abdullah Sağırlıbaş, Ahmet Sezai Evci, Bengül Savaşcı, Berat Hande Tosun, Ece Canyaş, Ercan Kul, Erol Çardak, Gökhan Yılmaz, Hamza Akbulut, İbrahim Uğurlu, Koray Doğru, Nebahat Çetin, Pembegül Ceylan, Yasemin Ceylan, Yaşar Akçam, Yusuf Alphan

ESAS NO : 2026/73 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 182 Ada - 22 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin, Bahar Bayar Yavuz, Bülent Camcı, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Nurşen Gökceoğlu, Sevilay Kaya, Zeliha Dural

ESAS NO : 2026/ 74 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 24 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Kandemir Gökceoğlu, Mustafa Zan, Sabiha Tilkioğlu, Sevilay Kaya, Zeliha Dural

ESAS NO : 2026/ 75 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 26 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Gülay Karakuş, Necmettin Şimşek, Yüksel Çakı

ESAS NO : 2026/ 76 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 28 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Ayla Doğan, Gülnar Arslan, Güner Arslan, Hasan Hüseyin Arslan, Mustafa Arslan, Nagihan Tosun, Soner Doğan, Muris Vicdan Özkaya Mirasçıları

ESAS NO : 2026/ 77 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 25 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Gülay Karakuş, Kamuran Şakirt, Necmettin Şimşek

ESAS NO : 2026/ 78 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 166 Ada - 11 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Hasan Hüseyin Arslan, Mustafa Arslan, Muris Vicdan Özkaya Mirasçıları

ESAS NO : 2026/79 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 182 Ada - 21 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Azim Çetin

ESAS NO : 2026/80 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 23 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Bahar Bayar Yavuz, Bülent Camcı, Gül Asar, Gülay Karakuş, Gülayşe Kaya, Hüseyin Kaya, Meltem Gürbıyık, Sabiha Tilkioğlu, Semih Nazlı, Sevilay Kaya, Zeliha Dural

ESAS NO : 2026/81 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 180 Ada - 29 Parsel

MALİK ADI - SOYADI: Gülnar Arslan, Güner Arslan, Dursiye Korkut, Erol Çardak, Hüseyin Kaya, Zekeriya Derilgen, Hatice Arslan, Şenay Çakmak, Elvan Bozkurt, Gülüzar Kaya

KAMULAŞTIRMA YAPAN

İDARE : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır.

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası 10. Maddesi 4. Bendi uyarınca ilan olunur.10/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02404506