Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-702) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 20’si çocuk toplam 86 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı kurtarıldı.
Datça limanına getirilen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.