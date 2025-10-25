Muğla Valiliği'nin hazırladığı afişlerde “29 Ekim Cuhmuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı. Vatandaşlar hatayı fark edince durumu sosyal medya üzerinden paylaşarak eleştirilerde bulundu.

VALİLİK YENİLERİNİ ASTI

Tepkilerin ardından Valilik, yazım hatasının fark edilmesi üzerine yanlış basılan afişleri kaldırarak yerlerine doğru yazılmış yeni afişler astı.

Kısa sürede kent gündemine oturan olay, “Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir hata nasıl fark edilmedi?” yorumlarına neden oldu. Valilik yetkililerinin ise hatanın tasarım sürecinde fark edilmeden yayımlandığını belirttiği öğrenildi.