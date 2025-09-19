Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

MİLAS’TA 2 FARKLI NOKTADA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürdürülüyor.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.