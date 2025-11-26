Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri 10 yaşındaki F.T. ile 12 yaşındaki R.T., zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.