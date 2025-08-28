Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan kadın turist, bulundu.

Alınan bilgiye göre Rusya’dan Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak üzere Karya yoluna çıktı.

Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca, beraber tatil yaptığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da olay yerine gelirken, ekipler, önce seslenerek kayıp turistle temas kurmaya çalıştı.

Ardından dron ile yapılan taramada turistin yeri tespit edildi. Kısa sürede ulaşılan Rus turist, bulunduğu noktadan alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.