Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan kutlama afişleri il geneli ve tüm ilçelerde bilboardlara asıldı. Afiş tepkilere neden oldu.

Afişlerde, “Eşsiz Zaferimizin Gurur Dolu Bayramı, Kutlu Olsun” mesajı yer alırken, tasarımda Başkan Ahmet Aras’ın fotoğrafı ve 30 Ağustos yazısı içerisinde Atatürk silueti kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE DESTEK OLUŞTU

Bazı vatandaşlar, Atatürk’ün fotoğrafının doğrudan yer almaması nedeniyle afişleri eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “30 Ağustos’ta Atatürk’ün daha görünür biçimde yer alması gerektiği” yönünde görüşler dile getirildi. Öte yandan, belediye başkanlarının kutlama mesajlarını kendi fotoğraflarıyla vermesinin olağan olduğunu savunanlar da oldu.

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in avukatı Göray Karadut “Fotoyu görünce, sanırsın büyük taarruz emrini o vermiş.. sanırsın elifin kağnısını çeken kocabaş oymuş. Sanırsın Fevzi Çakmak, sanırsın İsmet İnönü, Nurettin Sakallı, Yakup Şevki Subaşı.. Yahu senin fotonla Zafer bayramının illiyet bağı nedir ki Muğla’nın bütün bilboardlarını zafer edasıyla çektirdiğin fotolar süslüyor. Ahmet Aras senin foto albümüne halkın sırtından ne ödüyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Karadut şunları kaydetti:

Yahu senin fotonla Zafer bayramının illiyet bağı nedir ki Muğla’nın bütün bilboardlarını zafer edasıyla çektirdiğin fotolar süslüyor. Lan susuzluktan kırılıyoruz Muski reklamları, 30 Ağustos Ahmet Aras bayramı. Yarından tezi yok, Muğla Büyükşehirin reklam bütçesinin ne kadar olduğu ve nasıl kullandığına dair Bilgi Edinme Yasası gereğince bilgi isteyeceğim. Bakalım Ahmet Aras foto albümüne halkın sırtından ne ödüyoruz..

ARAS'IN AÇIKLAMALARI HATIRLATILDI

Başkan Ahmet Aras, son dönemde yaptığı konuşmalarda sık sık “Atatürk’ün askeri olduğunu” vurgulamıştı. Afişlerde kullanılan görsel tercihleri, bu söylemlerle birlikte kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandı.