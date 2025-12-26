Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada acı detay ortaya çıktı.

Asım E. (73) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Ali İsmail Bodur yönetimindeki motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 56 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bodur'un cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

VATANDAŞLARI UYARMIŞ

Ambulans şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ali İsmail Bodur'un, birkaç gün önce görev için gittiği Bayır Mahallesi'ndeki ölümlü trafik kazasında çevredeki vatandaşları uyardığı ortaya çıktı.

Bodur'un, "Kazanın nerede, ne zaman olacağı belli olmuyor, dikkat edin" dediği öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.