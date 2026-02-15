CHP’nin, Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 89’uncusu Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde, alanı dolduran vatandaşların yanı sıra çok sayıda kişi etkinliği bariyerlerin gerisinden ve çevredeki binaların balkonlarından takip etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında 19 Mart’ta yaşanan süreci “darbe” olarak nitelendirerek, aradan 333 gün geçtiğini söyledi. Yerel seçimlerde partisini birinci parti yaptıklarını belirten Özel, iktidarın seçim sonuçlarını kabullenmek yerine yargı yoluyla müdahalede bulunduğunu savundu. Özel, “Bu darbenin hedefi bir sonraki iktidardır” ifadelerini kullanarak, devlet imkanlarının siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davayı “dünyanın en siyasi davası” olarak tanımlayan Özel, İmamoğlu’nun siyasi rekabet yoluyla yenilemediği için yargı süreciyle hedef alındığını iddia etti. Konuşmasında tarım politikalarına ve sosyal destek projelerine de değinen Özel, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere verilen desteklerin artırılacağını, devlet destekli yeni bir tarım modeli uygulanacağını ve “Temel Vatandaşlık Geliri” sistemiyle dar gelirli ailelere düzenli destek sağlanacağını söyledi.

'AMBULANSA GİDERKEN BİLE ÖPÜCÜK ATIYOR'

Miting sırasında bir vatandaşın rahatsızlandığını fark eden CHP lideri Özel, alanda bulunan parti görevlilerinden yardım istedi.

Yaşlı bir kadın vatandaş sedyeyle ambulansa götürülürken, Özel'e el sallayıp sevgi gösterisinde bulundu.

Özel de, "Canım teyzem ya, ambulansa giderken bile öpücük atıyor. İşte bu meydana elinde bastonuyla, başında örtüsüyle, gözünde gözlüğüyle hastalığına rağmen gelip ölesiye mücadele edenler kazanacak" sözleriyle karşılık verdi.