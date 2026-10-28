Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahta kurusu sorununun çözülemediğini öne süren Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, bazı hasta odalarının kapatıldığını söyledi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ise geçmişte sorun yaşandığını ancak şu anda ciddi bir problem bulunmadığını belirtti.

“HASTALAR YATAK BEKLERKEN ODALAR KAPATILIYOR”

Hastane önünde açıklama yapan Gül, “Hastalar yatak beklerken odalar kapatılıyor, sağlık çalışanları evlerine tahta kurusu taşıma korkusuyla yaşıyor. Bu tablo kabul edilemez” dedi.

Sahadan gelen şikayetlere göre tahta kurusu nedeniyle her gün hasta odalarının kapatıldığını öne süren Gül, bu durumun acil serviste yatak bekleyen hastaların mağduriyetini artırdığını savundu.

Hastanelerde hijyen ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması gerektiğini vurgulayan Gül, çalışanların mesai sonrasında evlerine tahta kurusu taşıma endişesiyle yaşamak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gül, bu kaygının çalışanların ailelerini de etkileyebileceğini belirtti.

BAŞHEKİM: “SERVİS KAPATMAMIZ YOK”

İddialara ilişkin açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, hastanede geçmişte tahta kurusu problemi yaşandığını, düzenli ilaçlama yapıldığını söyledi.

Acar, “Bir hasta mağduriyeti yok. Şu anda bizim tahta kurusu ile ilgili ciddi problemimiz yok. Temizliğini, bakımını yaptırıyoruz. Şikayet olduğu zaman onun bakımı da yapılıyor” dedi.

Toplum sağlığını etkileyen veya hastaların tedavi almasını geciktiren bir durum bulunmadığını belirten Acar, “Şu anda toplum sağlığını, hastaların tedavisini almasını geciktirecek herhangi bir şeyimiz yok, servis kapatmamız yok” açıklamasını yaptı.