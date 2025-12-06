Yeni Zelanda’da ünlü televizyon kanalı muhabiri haber çekimi sırasında beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Çekim devam ederken hızla dalışa geçen bir kuş, muhabirin yüzüne çarparak kısa süreli paniğe neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle muhabirin kaşının altında kesik oluştu. Ancak hafif yaralanmasına rağmen muhabir çekime ara vermedi ve haberini tamamladı.

Olayı izleyenler, kuşun ani hareketinin “adeta bomba gibi” göründüğünü söyledi. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muhabir Jessica Tyson olay sonrası aldığı yarayı sosyal medya hesabından paylaştı.