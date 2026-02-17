Boğaz köprüleri ve bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik hazırlıkların başlatıldığına ilişkin iddiaların yankısı sürüyor.
Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve CHP tarafından söz konusu "iddiaların araştırılması, yüksek ve istikrarlı gelir sağlayan bu varlıkların gelecekteki kamu gelirleri bakımından stratejik önemi göz önünde bulundurularak özelleştirmenin ekonomik, mali ve toplumsal sonuçlarının belirlenmesi amacıyla" grup önerisi verildi.
Söz konusu verilen grup önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.