Halktan en az 325 milyar lira ilave vergi toplamayı öngören yeni vergi düzenlemesine her kesimden sert tepki geldi. CHP, düzenlemeyi ‘Deli Dumrul Vergisi’ olarak niteledi. İYİ Parti ve Yeniyol Grubu’nun da eleştirdiği ek vergi düzenlemesine MHP’li Mustafa Kalaycı, “Kaş yapacağım derken göz çıkarmayalım” uyarısında bulundu.

AKP’li milletvekillerinin halktan ilave vergi alınması için hazırladığı ek vergi yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’nin halkı dolandırıcı yerine koyup önceden vergi almaya başladığını belirterek, “Bu silahsız soygundur, yakında canlılar yetmeyecek, ölülerden de vergi alacaksınız” diye konuştu.

VATANDAŞ VERGİYE BİNİYOR

Ağbaba, düzenlemeyle yaklaşık 8.5 milyar dolar gelir beklendiğine işaret ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonla 60 milyar dolar kaybedildiğine işaret ederek, “Eğer bu darbeyi yapmasaydınız halkın üzerine yeni vergi salmanıza gerek olmayacaktı” dedi. Yeniyol Grubu adına konuşan Sadullah Kısacık düzenlemenin bir yük torbası olduğunu, torbanın TBMM’de doldurulup halkın üzerine yükleneceğini söyledi. Araç alımlarına şimdi de noter harcı getirileceğine işaret eden Kısacık, “Araba almaya giden vatandaş zaten ÖTV ödüyor, yetmiyor ÖTV’li tutarın KDV’sini ödüyor, yetmiyor MTV’yi de ödüyor. Notere gidiyor arabayı alacak, ‘dur bakalım bir de harç alacağım’ diyorsunuz. Sonra yola çıkıyor yol vergisi, köprüden geçiyor köprü parası ödüyor. Akaryakıt zaten vergili. Vatandaş zaten arabaya binmiyor ki, vergiye biniyor” dedi.

MHP borç affı istedi

“Bunun vergi adaletini sağlayan bir düzenleme olduğunu söylemek zor. Üstelik kayıt dışılığa yol açacak” diyen Mustafa Kalaycı, “İstihdam teşvikinin azaltılmasıyla kaş yapacağım derken göz çıkarmayalım. Sağlıklı yürüyen bu sistem neden değiştiriliyor? Daha yakın zamanda yaptığımız ve halka olumlu diye anlattığımız düzenlemelerden şimdi geri adım atıyoruz. Efendim nakit sıkışıklığı, o zaman niye analiz etmediniz” diye sordu. Kalaycı, halkın vergi ve prim borçları için borç yapılandırması istediğini de belirterek yeni bir af düzenlemesi için çağrı yaptı.