Muhalefetteki belediye başkanlarının AKP'ye transferleri konuşulurken Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın açıklamaları da gündeme bomba gibi düştü. AKP'ye geçmeyeceğini açıklayan Gülpınar, önümüzdeki seçimlerde aday olması halinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi.

SÖZCÜ TV programcısı Barış Terkoğlu, ONLAR TV yayınında, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan bahsediyorum. Kasım Gülpınar AKP içinde etkili ve önemli bir isimdi" dedi.

Terkoğlu, "4 dönem milletvekilliği yaptı, parti içindeki bir klikle bir tartışmaya girmişti. Partiden istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. AK Parti ona karşı büyük bir gövde gösterisi yapmasına rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı. Kısa süre sonra Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalmıştı" ifadesini kullandı.

"AKP'YE GEÇECEK Mİ?" SORUSUNA NET YANIT VERDİ

Terkoğlu şunları kaydetti:

Son günlerde adı sürekli transfer edilecek belediye başkanları arasında geçince kendisini aradım. Açık ve net olarak şunu sordum AKP'ye geçecek misiniz? Bana dedi ki 'Şu anda isimleri geçenlerden daha fazla bu partide emeğim var, daha fazla dünya görüşü olarak yakınım. Fikri olarak bu parti ile ilişkilerim var. Ben partimden ayrılmak zorunda bırakıldım. Ama ben Yeniden Refah'tan istifa ederken seçmenime Ben bağımsız belediye başkanı olarak göreve devam edeceğim. AK Parti'ye transfer olmayı düşünmüyorum' dedi.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ben parti içerisinde istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar hepinizin gözü önünde yaşandı. Benim Erdoğan'a karşı, istifa ettikten sonra da bir hukukum, vefam var. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmemiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan AKP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ı destekleyeceğim.'