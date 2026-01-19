Belediyelerin yetkileri ve denetim kriterlerinin değişmesi ve kayyum uygulamasının ardından bu kez de sıra belediye şirketlerine geldi. TBMM Bayındırlık İmar Komisyonunda kabul edilen ve bu hafta Genel Kurula gelmesi beklenen kanun teklifi ile belediyeler Cumhurbaşkanının onayı olmadan şirket veya kooperatif kuramayacak.

CHP bu düzenlemenin özellikle muhalefete mensup belediyelerin vatandaşa hizmet götürmesinin önüne geçmek için yapılmak istendiğini savunuyor. CHP teklif TBMM’de benimsenirse Anayasa Mahkemesine iptal davası açacak.