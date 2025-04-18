İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bazı kamu görevlileri ile siyasi temsilcilerden oluştuğu iddia edilen komisyon yapılarının muhalefet partilerine mensup isimleri, belediye başkanlarını bazı basın mensuplarını sistematik biçimde izlediğine dair iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Olgun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

"HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR”

İYİ Partili Olgun, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Son dönemde çeşitli siyasi çevrelerde de dile getirilen iddialara göre; Türkiye’nin bazı illerinde ve seçim bölgem Afyonkarahisar’da, kamu kurumlarının temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile bazı siyasi parti temsilcilerinin de dâhil edildiği bir komisyon yapısı oluşturulduğu, bu yapının muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını, milletvekillerini, bazı basın mensuplarını ve siyasetçileri sistematik biçimde izlediği, bilgi topladığı ve rapor hazırladığı öne sürülmektedir. Bu iddialar doğruysa, söz konusu uygulama yalnızca siyasi etiğe değil, aynı zamanda Anayasa’da güvence altına alınan seçme-seçilme hakkına ve demokratik hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırıdır. Seçilmiş siyasetçilerin güvenlik güçleri veya bürokratik yapılar eliyle fişlenmesi, takip edilmesi ve siyasi faaliyetlerinin kayıt altına alınması; hukuk devleti ilkesini derinden zedeleyen bir uygulama olacaktır”

İŞTE O SORULAR

Olgun, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. Türkiye genelinde herhangi bir ilde ve özellikle seçim bölgem Afyonkarahisar’da, kamu kurumlarının temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı, muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını, milletvekillerini, bazı basın mensuplarını ve siyasetçileri takip etmek veya izlemek amacıyla bir komisyon ya da benzeri bir yapı kurulmuş mudur?

2. Eğer böyle bir yapı mevcutsa, bu komisyon ya da ekiplerin yasal dayanağı nedir? Hangi yetkiyle, hangi kriterlerle ve hangi amaçlarla bu izleme faaliyetleri yapılmaktadır?

3. Söz konusu komisyonların, özellikle muhalefet partilerine mensup belediye başkanları ve siyasetçilere yönelik bilgi toplama veya rapor hazırlama gibi bir görevi var mıdır?

4. Bu yapılar tarafından şimdiye kadar kaç siyasetçi hakkında bilgi toplanmıştır? Bu bilgiler ne şekilde saklanmakta ve hangi kurumlarla paylaşılmaktadır?

5. Böyle bir uygulamanın, Anayasa’da yer alan kişi hak ve özgürlükleri ile demokratik temsil ilkesi bakımından yaratacağı hukuki ve siyasi sakıncalara ilişkin Bakanlığınızın bir değerlendirmesi olmuş mudur?

6. Bu iddialar doğru değilse, kamuoyunda oluşan endişelerin giderilmesi adına resmi bir açıklama yapılacak mıdır?