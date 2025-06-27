Bu sezon Premier Lig'de Liverpool forması ile şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, aynı zamanda gol kralı olma başarısı gösterdi.
Sezon içinde İngiliz devi ile sözleşmesini yenileyen ve haftada 26 milyon TL kazanacağı yeni bir sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, tatil için Bodrum'a geldi.
BALIK YEDİ, 60 BİN TL HESAP ÖDEDİ
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Gümüşlük’te balık yiyen Mohamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; ”Sadece tatil için geldim, izninizle” diyerek sempatik tavırlar sergiledi. 7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti.