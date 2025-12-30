Yalova'da IŞİD teröristlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 polisin şehit edilmesinin ardından bölgeye giden Yalova Milletvekili Muharrem İnce SÖZCÜ TV'ye özel açıklamalarda bulunmuştu.

Yalova'daki tarikat yapılanmasına dikkat çeken İnce, "Ben Yalova Savcısına sesleniyorum. Sabah 5'te evime gelme. Davet et geleyim. Şu anda Yalova'da imarsız bir yerde 5 Bin dönüm araziniz varsa 75 metre kare inşaat yapabilirsiniz. İkinci kata da 75 metrekare toplamda 150 metrekare. Şuanda 5 dönüm yere 5 dönüm inşaat yapan tarikatlar var." ifadelerini kullandı.

İnce'nin Yalova özelinde tarikat yapısına dikkat çektiği çağrı dikkat çekti. İnce savcılığa seslenerek göreve çağırdı.

"- Bu ülkenin savcılarına sesleniyorum. Alnı secdeye eriyor diye FETÖ'cüleri hoş gördüler. Şimdi tarikatları IŞİD2cileri hoş görüyorsunuz. Sakal bıraktı diye insanları namuslu görüyorsunuz. Ön kapıdan giriyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Ben Yalova Savcısına sesleniyorum. 5 dönüm araziye 5 dönüm inşaat yapan yeri de ben savcıya göstereceğim. Ben giremiyorum oraya yüreği yetiyorsa beni arasın ona göstereyim. Orada ne filmler dönüyor bilmiyoruz ki"