Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden gelen bir hatırlatma üzerine ehliyetini yeniledi. İnce'nin yeni ehliyetindeki sınıf çeşitliliği ise görenleri hayrete düşürerek kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

Olay, bir sosyal medya kullanıcısının İnce’nin ehliyet süresinin 19 Nisan’da dolacağını fark etmesiyle başladı. Takipçisinin "Hatırlatın da yenilesin" mesajına kayıtsız kalmayan İnce, "Hatırlattığınız için teşekkürler gençler, en kısa sürede yenileyeceğim" yanıtını vererek süreci başlattı.

Sözünü tutarak ehliyetini yenileyen İnce, yeni belgesinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, henüz 24 saat geçmeden 3.5 milyonun üzerinde görüntüleme alarak sosyal medyada adeta rekor kırdı.

"TRAFİKTE NE VARSA KULLANIYOR"



İnce'nin ehliyetindeki asıl dikkat çekici detay ise sahip olduğu sürücü belgelerinin çeşitliliği oldu. Otomobilden kamyona, otobüsten iş makinesine kadar neredeyse tüm araç gruplarını kapsayan sınıflar, İnce’nin "trafikteki her aracı kullanabildiği" yorumlarına neden oldu. İşte Muharrem İnce’nin ehliyetindeki o sınıflar:



Otomobil ve Römork B, B1, BE

Kamyon ve Çekici C, C1, C1E, CE

Otobüs ve Minibüs D, D1, D1E, DE

Traktör ve Motorlu Bisiklet F, M