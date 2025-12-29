Yalova'da IŞİD militanlarına yönelik operasyonda çatışma çıktı; üç polis memuru şehit oldu; 7'si polis, 1'i bekçi olmak üzere üç kişi yaralandı.

Çatışmada altı terörist de ölü ele geçirilirken beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şehit haberlerinin ardından tepkiler peş peşe gelirken CHP'nin eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, köyünün 6-7 kilometre uzağındaki bölgede Sözcü TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber'e konuştu.

Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli'nin sorularını yanıtlayan İnce, yetkililere seslenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Yalova'nın terör örgütleri için adeta bir "karargah" haline geldiğini söyledi.

İnce özetle şunları söyledi:

"Burası sürekli yağmalanan bir bölgedir; Küçüle küçüle küçücük kaldı zaten. Çok üzgünüm bundan.

Burası Elmalık Köyü değil, Elmalık Yolu. Bizim köyümüz de buradan yaklaşık 6–7 kilometre ileridedir.

Yalova 15–20 milyonluk İstanbul’un yanında minik, butik bir kent; yüzde 60’ı ormanlarla kaplı, şirin bir yer.

Ne yazık ki terör örgütleri ve uyuşturucu kaçakçıları Yalova’yı karargah tuttular. Neden? Büyük kente yakın olduğu için. Eylemlerini burada gerçekleştirmiyorlar ama burayı bir karargah yaptılar. Bunu yıllardır söylüyoruz.

Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Bakın buradan sesleniyorum: Sabah 5’te evime gelme. Davet et, yarın “Yalova” de, davet et, geleyim.

Şu anda köyde imarsız bir yerde, 5 bin dönüm araziniz varsa 75 metrekare inşaat yapabilirsiniz. İkinci katına da 75 metrekare, toplam 150 metrekare. Ama şu anda 5 dönüm yere 5 dönüm inşaat yapan tarikatlar var.

Bu ülkenin savcılarına sesleniyorum: Bunlar “alnı secdeye değiyor” diye yıllarca FETÖ’cüleri hoş gördü. Sakal bıraktı diye insanları namuslu konumuna sokuyorsunuz. Ön kapıdan giriyorlar, arka kapıdan çıkıyorlar.

Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum: Beş dönüm araziye beş dönüm inşaat yapılan bir tarikat yurdunu göstereceğim ona. Yüreği yetiyorsa beni arasın, orayı gidip ona göstereyim. Gitsin oraya baksın. Orada ne filmler dönüyor bilmiyoruz ki. Ben içeri giremiyorum. Savcı girebiliyorsa girsin.

Türkiye’de teröre, uyuşturucuya, “alnı secdeye erenler–ermeyenler” ayrımıyla bu şekilde yaklaşılırsa başımıza çok daha büyük belalar gelir.

Atatürk’ün kendi mülkünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin polis çocukları bugün şehit oldu. Çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun.

Devletin yetkililerinin bunu görmüyor olması, istihbaratının olmaması beni şaşırtıyor. Bunu nasıl görmüyorlar?

Beş dönüm araziye beş dönüm inşaat yapıyor, bir tarikat yapıyor. Kapısına çelik kapılar koymuş, içeri girmek mümkün değil, görüntü almak mümkün değil, tel örgüler çekilmiş. İstanbul’un yanı başında burayı karargah yaptılar.

Bu kenti yönetenler, bu kentin savcısı, valisi sorsaydı; “Biz IŞİD benzeri, PKK benzeri örgütlerle ilgili arama yapmak istiyoruz, nereye gideriz?” deselerdi, bunları ben söyleyebilirim. Bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Dokusunu karış karış bilirim.

Bunu ben söyleyebiliyorum da bu ülkenin emniyeti söyleyemiyor mu? Savcısı söyleyemiyor mu? Buradan bilgileri yok mu? Yazık oluyor bu memleketin evlatlarına. Bunun daha beteri gelecek."