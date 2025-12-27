Eğitimdeki plansızlık nedeniyle öğretmen yetiştiren fakültelerden her yıl mezun olan yüz binlerce gencin, azalan öğretmen alımları karşısında işsiz kaldığını belirten Kurs Der Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu, Yüskeköğretim Kurulu’nun ihtiyaca göre kontenjan belirlemesi gerektiğini söyledi.

GENÇLER ATIL DURUMDA

Aksu, “YÖK’ün ülke genelinde bir fizibilite çalışması yaparak ihtiyaç kadar bölüm ve ihtiyaç kadar kontenjan ayırması lazım. Eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı da artıyor. Elazığ Belediyesine sorun, ‘mevsimlik işçi alımında size müracaat eden kaç tane üniversite mezunu var?’ 265 tane mühendis mevsimlik işçi olmak için başvuruyor. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Planlanmış bir eğitim siteminin olmaması zincirleme sorunlar yaratıyor.” Eğitimdeki planlamanın her boyutta yanlış olduğunu belirten Aksu, “Gençliğimizi ne kadar atıl duruma getirmişiz. Gençleri işsiz potansiyeli olarak 23-24 yaşına kadar oyalıyoruz” dedi. (ANKA)