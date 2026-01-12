Google'da Kıdemli Mühendislik görevini yürüten Dogan, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran deneyimini X (Twitter) üzerinden paylaştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana Google bünyesinde bir "Dağıtılmış Ajan Orkestrasyon Sistemi" inşa etmek için uğraş verdiklerini belirten deneyimli yönetici, ekipler arasında fikir ayrılıkları yaşandığını ve sürecin oldukça sancılı ilerlediğini ifade etti.

Dogan, projenin tanımını otonom kodlama aracı Claude Code'a yüklediğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen yıldan beri Google'da dağıtılmış ajan orkestratörleri oluşturmaya çalışıyoruz. Şaka yapmıyorum ve bu durum hiç komik değil; yapay zeka, bir yıldır üzerinde tartıştığımız yapıyı 60 dakikada önüme koydu."

Prototip Hızında Yeni Bir Çağ: Kod Yazmak Değil, Fikri Ürüne Dönüştürmek

Jaana Dogan'ın analizine göre, ortaya çıkan kodlama kalitesi henüz mükemmel seviyede değil ancak mühendislerin bir yıllık emeğiyle kıyaslanabilir düzeyde. Dogan, bu tür teknik sistemlerin arkasındaki teorik fikirlerin aslında yeni olmadığını, asıl devrimin Claude Code gibi ajanların bu fikirleri çalışan prototiplere dönüştürme hızı olduğunu vurguladı.

Yapay Zekanın Tasarım Yeteneği Şaşırttı

Eski sistemlerin teknik borçları ve kurumsal hantallıkları olmadan sıfırdan başlamanın avantajına dikkat çeken Baş Mühendis, herhangi bir derinlemesine yönlendirme yapmamasına rağmen yapay zekanın sunduğu tasarım tercihlerinin ve mimari önerilerin kalitesinden etkilendiğini belirtti. Mühendisliğin zorlu yanının sadece kod yazmak değil; test etme, öğrenme ve fikirleri somut bir ürüne dayandırma süreci olduğunun altını çizdi.

Şüphecilere "Meydan Okuma": Uzmanı Olduğunuz Alanda Deneyin

Hafta sonu gerçekleştirdiği bu çalışmanın henüz "üretim seviyesinde" (production-ready) olmadığını ve bir tür "oyuncak prototip" sayılabileceğini kabul eden Dogan, buna rağmen çıktının paha biçilemez bir başlangıç noktası sunduğunu savundu. Kodlama ajanlarının yeteneklerine şüpheyle yaklaşan meslektaşlarına ise şu tavsiyeyi verdi:

"Eğer bu araçlara güvenmiyorsanız, onları uzmanı olduğunuz en karmaşık alanda test edin. Sıfırdan zorlu bir sistem inşa etmesini isteyin ve çıkan sonucu kendi gözlerinizle değerlendirin."