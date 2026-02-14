Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlandığı öğrenildi.
Halk TV'de yer alan habere göre, uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Avukatları, bu rahatsızlığın ileri boyutta olduğu ve zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını belirtti.
Böcek için geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında, 'tutukluluğunun devamına' kararı verilmişti.
İDDİANAMESİ KABUL EDİLMİŞTİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.
Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.
İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi istendi.
Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.