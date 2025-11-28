Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.

"22 İLAÇLA AYAKTA KALIYORUM"

Böcek, "Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum." dedi.

"İHMALİ KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Böcek şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum.

Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim. Sevgiyle, Adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın.