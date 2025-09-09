Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in akşam saatlerinde rahatsızlandığı öğrenildi.
Rahatsızlığı üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servise sevk edilen Muhittin Böcek'e çok jandarmanın eşlik ettiği de belirtildi.
Antalya'nın yerel haber sitelerinde yer alan haberlere göre, Muhittin Böcek, daha sonra taburcu edildi.
Muhittin Böcek'in daha önceki kontrollerini Antalya Şehir Hastanesi'nde yaptırdığı öğrenildi.