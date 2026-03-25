Ünlülere yönelik bir süredir devam eden "uyuşturucu" soruşturmasında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarıldı:

Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

BÖCEK'İN ŞİKAYETÇİSİ DE GÖZALTINDA...

Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. 14 kişi içinde EKPA İnşaat’ın sahibi Sezgin Köysüren de bulunuyor.

Köysüren’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik soruşturmada şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddianamede, seçim sürecinde Köysüren’den dükkan verilmesi gibi menfaatler talep edildiği, Köysüren’in ise belirli sayıda dükkan vermeyi kabul ettiği ifade edildi.

Köysüren’in ifadesine göre, Kepez ilçesinde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân işlemleri sırasında dönemin belediye yöneticileri tarafından baskı yapıldı.

Köysüren, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediye iştiraki ANTEPE’nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş’un kendisinden 6 dükkân talep ettiğini, bu baskılar sonucu 5 dükkânı farklı isimler üzerinden devretmek zorunda kaldığını öne sürdü.

İfadelere göre, 4 dükkânın Başkan Muhittin Böcek, 1 dükkânın ise Temuçin için istendiği, tapu devirlerinde banka üzerinden ödeme yapılmış gibi gösterildiği ancak bu paraların daha sonra nakit olarak çekilip Temuçin’in yönlendirdiği kişilere elden verildiği iddia edildi.