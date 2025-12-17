Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevi yetkililerinin kararıyla bugün saat 15.00 sıralarında Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre sevkin, Böcek’in yaşadığı pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.
Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek’in, cezaevi sürecinde sağlık sorunları sebebiyle daha önce de sık sık hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Yetkililer, sağlık kontrollerinin ardından sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Muhittin Böcek’in, yürütülen soruşturma kapsamında yarın son ifadesini vermesinin planlandığı öğrenildi.