"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.
Halktv.com.t yazarı İsmail Saymaz da sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu iddia ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Başvurunun şu anda Başsavcı Yakup Ali Kahveci tarafından değerlendirildiği aktarıldı.
Saymaz, paylaşımında "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında" ifadelerini kullandı.